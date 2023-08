Saint Louis: La coordination du parti PRP table sur les opérations de parrainage

La coordination du parti PRP de Saint-Louis s'est donnée rendez-vous ce samedi autour d'un atelier d'orientation sur le parti, le programme et le Président, justifié par l'adhésion massive de militants et la structuration progressive de l'équipe départementale. Un atelier durant lequel la structure des enseignants républicains progressistes a été installée. Ce fut également une occasion pour les organisateurs de discuter des opérations de parrainage qui, selon ces derniers, constituent une étape clé et majeure pour leur candidat, Dethié Fall.