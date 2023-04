Saint-Louis : Le Ministre des Sports annonce la construction d'un complexe sportif de 17 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

En visite à Saint-Louis pour les besoins d'un Comité régional de développement (Crd) consacré aux préparatifs de la 23e édition du drapeau du Chef de l'Etat, prévue du 12 au 14 avril 2023, le ministre des Sports a profité de l'occasion pour visiter les stades Me Babacar Seye et Mawade Wade. Yankhoba Diattara s'est également rendu sur le nouveau site où sera délocalisé le nouveau stade Me Babacar Sèye sis à Khar Yalla. Face à la presse , le ministre des Sports a déclaré que le président de la République, dans sa vision pour un sport de haut niveau, privilégie la réalisation d'infrastructures sportives modernes. C'est pourquoi, il est prévu à Saint-Louis la construction d'un complexe sportif de dernière génération et de classe mondiale.