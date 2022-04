Saint-Louis: Le PDS remobilise et veut réintégrer tout le monde en vue des futures échéances Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 06:28 | | 0 commentaire(s)| Dans la capitale du Nord, les libéraux, membres du mouvement "Yaatal PDS", poursuivent leur oeuvre de remobilisation dans le but de recoller les morceaux du parti, fortement, secoué par les effets collatéraux des dernières élection locales. Ces libéraux qui se sont retrouvés, à l’occasion d’une assemblée générale, réclament des sanctions pour leur camarade Mayoro Faye, candidat défait lors des dernières locales. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les sanctions qui pèsent sur leur camarade de Guédiawaye Ndiogou Dieng, doivent, aussi, s’appliquer à Mayoro Faye. Parce que, selon eux, Mayoro Faye a pactisé avec les responsables de l’ Apr, pour les besoins de l’installation du conseil municipal de Saint-Louis. Dans la foulée, ces éléments du Parti Démocratique Sénégalais, ont réaffirme leur ancrage auprès de Karim Wade. Estimant qu’il est l’homme qui peut remettre leur parti sur les bons rails, ces libéraux lui ont réitéré leur soutien indéfectible. Ils invitent, par la même occasion, tous les militants qui avaient quitté le navire, notamment Ahmet Fall Baraya, à les rejoindre pour le meilleur du PDS.



Adama Sall (Saint-Louis)



