Saint-Louis : Les commerçants détaillants fustigent la cherté des denrées et indexent les autorités Rédigé par leral.net le Samedi 10 Septembre 2022 à 20:33 | | 0 commentaire(s)| L'association des commerçants détaillants de la ville tricentenaire est montée au créneau pour manifester et dénoncer la surenchère constatée depuis peu de temps sur les différentes denrées alimentaires. A travers une marche pacifique autorisée par le préfet, les commerçants ont fait savoir qu'ils ne sont ni de près ou de loin impliqués à cette hausse de prix exorbitante notée sur les marchandises. Et pour un retour à la normale, d'après eux, il faut impérativement que les autorités étatiques prennent leur courage à deux mains.

Adama Sall (Saint-Louis)



