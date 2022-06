Saint-Louis : Les commerçants détaillants veulent combattre la surenchère

Les commerçants de la ville tricentenaire, membres de l'ACDR ( association des commerçants détaillants de la région), appellent les autorités gouvernementales, notamment celles du ministère du Commerce, à travailler pour la régularisation du secteur. Selon eux, on ne sait plus qui est grossiste, demi-grossiste ou détaillant. Une situation qui, selon le vice-président, Ibrahima Diallo et le chargé de communication de l'ACDR, Doh Ndiaye, occasionne la flambée des prix des denrées alimentaires et n'arrange pas les vendeurs encore moins les consommateurs. Ils s'exprimaient lors de la célébration du premier anniversaire de leur association tenue à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Louis.



Adama Sall (Saint-Louis)