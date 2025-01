Saint Louis : Les pêcheurs en deuil appellent les autorités à prendre les dispositions urgentes

Six (6) pêcheurs partis en mer ce samedi, sont décédés. Seuls 2 corps parmi eux, sont en ce moment retrouvés. Ils seraient victimes des vagues de la brèche encore agitée. Des dégâts matériels ont aussi été enregistrés. Serigne Mbaye Seye, pêcheur explique l’incident et appelle de nouveau, les autorités à prendre les dispositions urgentes et nécessaires sur cette brèche avec ses dégâts pour aider les pêcheurs de cette localité.