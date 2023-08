Saint-Louis: Les populations du quartier de Khor Usine crient leur ras-le-bol

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

Les populations du quartier de Khor Usine crient leur le bol. Elles sont sorties en masse pour pester leur mécontentement. Ces populations ne peuvent plus vaquer à leurs occupations normalement à cause de deux grandes entreprises implantées au cœur du quartier. Selon elles, ces entreprises causent plus de désagréments que d'avantages au sein des habitants.