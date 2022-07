Saint-Louis : Macky Sall a inauguré l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 20:48 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a inauguré ce jeudi, l’Aéroport international de Saint-Louis désormais baptisé Ousmane Masseck Ndiaye, du nom de l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens et maire de cette ville du nord du Sénégal. Le Chef de l’Etat a rendu un hommage à l’ancien président du Conseil économique et social qui fut un illustre fils de la ville dont il a été le maire et ministre plusieurs fois. Pour Macky Sall, l’ancien ministre d’Etat fut ’’un Saint-Louisien achevé qui mérite un tel honneur’’. ’’Je me rappelle nos nombreux voyages au cours desquels je l’accompagnais pour la conquête de la ville pour laquelle il avait beaucoup d’ambition’’, a ajouté M. Sall. Il a exprimé ’’toute l’émotion’’ qui l’étreint en évoquant ’’la mémoire de votre père et mari qui fut un grand Sénégalais’’, en s’adressant au fils aîné du parrain de cet Aéroport et à sa veuve.