Saint-Louis : Mansour Faye annonce le début des travaux de dragage et de balisage de la brèche Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a annoncé, hier, le début des travaux de dragage et de balisage de la brèche dans la vielle ville.

« Je tiens à rassurer les populations de Saint-Louis et de la Langue de Barbarie que les travaux de dragage et de balisage de la brèche vont bientôt démarrer. Ce n’était pas un problème de finances, mais il restait juste des questions techniques à régler, ce qui a été fait », a-t-il déclaré, lors d’une manifestation dans la capitale du nord.

Les accidents en mer sont très nombreux dans cette partie nord du pays à cause de ce manquement.

