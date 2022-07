Saint-Louis : Pikine étale ses revendications et veut sauver son terroir, même sans les autorités Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 17:11 | | 0 commentaire(s)| Un mouvement dénommé "Taxawu Pikine" a vu le jour ce vendredi dans le quartier de Pikine Tak, avec comme objectif de pousser les autorités à mieux prendre en charge les maux de leur terroir, qui compte plus de 700 mille habitants. Toutefois, ces derniers ont, selon eux, la grande mission de résoudre ensemble leurs dix points de revendications identifiés par ce mouvement citoyen, qui regroupe des personnalités de la localité, engagées ensemble à améliorer les conditions de vie de ses populations. Moussa Ndiaye, membre de cette plateforme et porte-parole du jour, liste ici les dix problèmes auxquels ils veulent des solutions idoines et durables. C'était à l'occasion de l'installation du coordonnateur de ce mouvement, M. Ibrahima Sarr, par ailleurs secrétaire général du Syndicat des travailleurs du Crous.



Adama Sall (Saint-Louis)



