Saint-Louis: Projecteurs défectueux depuis 2 ans, le stade Mawade Wade "éclaire" les férus du...

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Novembre 2022 à 05:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Stade Mawade Wade refait peau neuve. En effet, pendant deux ans, les spectateurs et les joueurs, avaient du mal à s'y faire pour cause de projecteurs défectueux. L'arrivé de soixante (60) ampoules neuves a changé la donné et offert un peu de "lumière" aux férus du ballon rond.