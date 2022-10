Saint-Louis / Renouvellement des Chambres de Commerce : Macky Sall interpellé par les opérateurs

Regroupés autour du président du Comité d’entreprise de marchés de Saint-Louis, des éleveurs, commerçants, pêcheurs, et mareyeurs ont montré leur indignation, criant haut et fort qu'ils ne ressentent pas l’importance de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Louis. Selon eux, la CCIS ne joue plus son rôle surtout en cette période où les prix sont très chers. Portant leur parole, Cheikh Tidiane Ndiaye a laissé entendre que l’instance devrait jouer pleinement sa mission d’intermédiaire avec le ministère de l’Économie. Et il tient à informer le président de la République de la nécessité de renouveler des instances de la Chambre, pour lui conférer son efficacité et son vrai rôle envers les opérateurs.



Adama Sall (Saint-Louis)