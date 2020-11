Saint-Louis: Un mouvement sensibilise contre l’émigration clandestine Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Dissuader leurs frères du périple de l'océan, c'est l'ambition des jeunes de Pikine (Saint Louis). À travers leur structure dénommée Mouvement pour la solidarité et le développement, ils comptent prévenir contre les dangers inhérents à l'émigration clandestine et de surcroît, inviter la jeunesse à s'épanouir financièrement dans le pays. Wahab Diop, membre fondateur de l'entité, a par ailleurs invité l'Etat de mettre en place les conditions favorisant l'installation sur le long terme des jeunes.



Source : Source : https://letemoin.sn/saint-louis-un-mouvement-sensi...

