Saint-Louis: Une aspiration qualité dans les établissements scolaires, plaidée

Dimanche 20 Août 2023

Afin d'assurer une aspiration qualité dans les établissements scolaires, la direction de la formation professionnelle et technique (DFPT) du ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage a tenu un atelier durant lequel, d'importantes recommandations sont sorties des échanges entre les différents participants. Une façon, selon Mme Maimouna Kanté directrice de la formation professionnelle et technique qui était à Saint-Louis pour présider la cérémonie de clôture, de permettre à tout sénégalais, après une formation professionnelle, de pouvoir gagner dignement sa vie.