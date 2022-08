Saint-Louis : Vieille doléance des populations, le foirail de Darou Marmiyal sera délocalisé le 10 septembre prochain.

Cette importante décision a été prise à l’issue d’un Crd tenu dans la salle de délibération de l’hôtel de ville, présidé par l'adjointe au maire Aïda Mbaye Dieng.



Les parties prenantes dont des responsables de ce lieu de vente de moutons, sis devant les cimetières musulmanes et chrétiennes, se sont ensemble accordées sur cette nouvelle mesure. Cet espace, jugé très étroit, ne pouvait plus contenir l’affluence de bêtes, surtout aux périodes précédant les fêtes de Tabaski.



L’encombrement y était fréquent, durant cette période, rendait difficile la mobilité urbaine et l’achat sans entraves de moutons par les fidèles. Le foirail de Darou Route de Khor accueillera désormais les opérations. L’ancien site sera aménagé en esplanade et lieux dédiés à la commémoration des morts.



Adama Sall (Saint-Louis)