Saint-Louis : Visite du ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage à l'entreprise SERIC Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne a effectué une visite économique de trois jours dans la région nord du pays. Accompagné des autorités locales de la région et parmi eux les chefs de service de l'agriculture de la zone Nord, le ministre Mabouba Diagne a visité l'entreprise SERIC sise à Ndellé où il a passé en revue l'ensemble de cette société de production agricole et avicole avant de feliciter et encourager son promoteur Birane Boye pour " le travail remarquable qu'il est entrain d'abattre dans cette partie nord du pays.

Le ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a même promis d'accompagner le producteur avicole qui fait un investissement colossal et emploie des milliers de personnes par an. Et profitant de cette visite du ministre au sein de son entreprise, Birane Boye a plaidé la cause des investisseurs nationaux.



S'adressant au ministre et à sa forte délégation, le directeur général de la société d'exploitation, ressources, industries et commerciale SERIC a laissé entendre que l’Etat doit appuyer, conséquemment, les promoteurs sénégalais en vue de leurs permettre de jouer leur partition dans le développement du pays et notamment dans l'objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire.



Dans cette partie du pays où l’agrobusiness est le principal cible des promoteurs étrangers, Birane Boye a montré son savoir-faire à l'autorité gouvernementale qui promet de l'accompagner et d’en faire un modèle pour le commun des sénégalais.



La société d’exploitation, ressources, industrie, commercial, se présente comme un modèle de gouvernance agricole et de création d’emplois, tel que prôné par les nouvelles autorités sénégalaises.



Seric exploite, annuellement, 529 hectares de terre destinés à l’horticulture et 300 hectares de riz, pour plus d’une centaine d’emplois fixes et prés de 700 journaliers. En plus des activités agricoles, Seric s’active dans l’aviculture. En témoigne la production annuelle de 12 millions de poussins, 250 mille pondeuses et 240 mille poulettes.



Après Seric, le ministre Mabouba Diagne a fait cap sur Diama plus précisément au pont gendarme où il a inauguré le champ photovoltaïque irrigué d'une puissance irrigué de 46,2 kilowatts-crête (kWc). Il a ensuite visité la ferme agricole de Mbilor, sise dans le département de Dagana, fermée depuis quelques années. Et à l'issue de cette visite, il a insisté sur la nécessité d'une réouverture de ced fermes qui peuvent contribuer à l'employabilité des jeunes et des femmes et aider les éleveurs à s'approprier la culture fourragère.



Adama Sall (Saint-Louis)



