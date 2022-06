Saint-Louis : la 30e édition du Festival international de Jazz démarre en fanfare, à la place BAYA

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Après 2 ans de répit pour cause de Covid-19, le grand Festival international de Jazz de Saint-Louis retrouve son lustre d'antan. En effet, pour cette année, la World musique reprend ses droits dans toutes ses formes, en atteste le programme alléchant qui a été dévoilé à l'occasion de la cérémonie de lancement de ce grand rendez-vous culturel de la vieille cité, en présence du Gouverneur de la Région Alioune Badara Samb, du Secrétaire général du ministère de la Culture, Abib Léon Ndiaye et du président du festival, Ibrahima Diop. Durant 4 jours ( du 2 au 6 juin prochain), les mélomanes du Jazz seront bien servis, à travers des prestations IN à la mythique place BAYA NDAR ex Faidherbe, en plus d'autres activités en OFF prévues dans différentes zones dans la ville. Et pour le démarrage, les nostalgiques du Jazz ont assisté à de très belles prestations, avec la musique mandingue de Pedro Kouyaté, artiste malien et du talentueux artiste-compositeur guinéen, Sékouba Bambino qui, dans ses œuvres, n'a pas manqué de haranguer le public venu nombreux, assister à cette belle ouverture.

Adama Sall (Saint-Louis)