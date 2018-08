Saint-Louis : le 'Magal des deux rakkas' dédié à Cheikh Sidy Moctar Mbacké

La 43e édition du ’’Magal des deux Rakkas’’, prévue le 5 septembre prochain à Saint-Louis (nord), sera dédiée au défunt khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, a appris l’APS du comité d’organisation.



Des dizaines de milliers de disciples de la confrérie mourides et des musulmans en général prennent part habituellement à cette manifestation religieuse qui commémore une prière faite par son fondateur Cheikh Ahmadou Bamba, dans le Palais du gouverneur de l’Afrique occidentale française (AOF), le 5 septembre 1895.



Ils participeront ainsi à une prière qui sera dirigée à partir de l’édifice servant aujourd’hui de gouvernance de la région de Saint-Louis par Serigne Mame Mor Mbacké, un petit-fils du fondateur de la confrérie mouride.



Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, petit-fils de Serigne Touba, est décédé en janvier dernier à l’âge de 94 ans, dont près de dix passés à la tête de la communauté mouride.



L'évènement qui lui dédié, sera également rythmé par des séances de lecture du Coran, et des conférences sur la vie et l’œuvre du défunt khalife général des mourides, selon les organisateurs.