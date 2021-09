Saint-Louis: les travaux de dragage de la brèche seront achevés en janvier 2021 (Ministre) Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Les travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis (nord) seront achevés et livrés en janvier prochain, a déclaré vendredi le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye. Effectuant une visite du chantier, il a assuré que des dispositions ont été prises pour permettre aux pêcheurs de mener convenablement leurs activités, un espace ayant été aménagé provisoirement à cet effet. Alioune Ndoye a invité les pêcheurs locaux à respecter les lois des pays voisins dont ils utilisent les voies maritimes, la Mauritanie notamment. « La Mauritanie est un pays souverain, qui a ses propres lois qu’il faut respecter », leur a-t-il dit. M. Ndoye déclare avoir obtenu des faveurs auprès des autorités mauritaniennes. Il a cité en guise d’exemple la délivrance de licences de pêche aux pêcheurs sénégalais par la Mauritanie. Ouverte en 2003 pour sauver la ville des eaux de pluie, la brèche de Saint-Louis a causé des centaines de morts chez les pêcheurs locaux qui l’empruntent pour atteindre la côte. Les travaux de dragage doivent servir à la rendre navigable sans danger. Avec Aps



Source : Les travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis (nord) seront achevés et livrés en janvier prochain, a déclaré vendredi le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye. Effectuant une visite du chantier, il a assuré que des dispositions ont été prises pour permettre aux pêcheurs de mener convenablement leurs activités, un […]Source : http://lesoleil.sn/saint-louis-les-travaux-de-drag...

Accueil Envoyer à un ami Partager