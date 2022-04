Saint-Louis: une campagne de communication et de plaidoyer pour les droits des femmes et des filles. Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 10:08 | | 0 commentaire(s)| Financé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC), le projet Voix et Leadership des Femmes du Sénégal organisé une rencontre sur les droits humains des femmes et des filles et le progrès en matière d’égalité de sexes au Sénégal. Dans sa troisième année d’exécution, le projet continue d’accompagner les organisations et réseaux de promotion des droits des femmes et des filles pour le renforcement de leur fonctionnement organisationnel et leurs capacités institutionnelles, humaines, techniques et financières, mais surtout améliorer l’efficacité du plaidoyer pour les droits des femmes et des filles.



Accueil Envoyer à un ami Partager