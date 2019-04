Saisine de drogue à Foundiougne: La valeur s’estime à 13 740 000 F Cfa

La Brigade de la douane maritime a saisi 229 kg de chanvre indien, estimés 13 740 000 F Cfa. La saisie a été opérée au cours d’une opération effectuée entre jeudi 11 et dimanche 14 avril dernier.



Ladite drogue a été répartie entre 26 kg, 96 kg et 107 kg sur des charrettes. D’après Enquête, suite à l’interpellation, les chevaux, convoyant la marchandise ont été confiés au Service départemental de l’Elevage.











