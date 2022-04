Saisine du Conseil constitutionnel par 17 députés contre la modification du Code électoral : Zahra Iyane Thiam et Cie dénoncent une «action politicienne»

D'aprés LeQuotidien, la coordination de Sicap-Liberté de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) est contre l’initiative de 17 députés pour l’annulation de la loi N° 04-2022 modifiant la loi N° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral votée par l’Assemblée nationale. Zahra Iyane Thiam et consorts fustigent «ce comportement qui tend à dénoncer et rejeter toute action de la majorité, sans pour autant se donner la peine de proposer des alternatives». Dans un communiqué, Bby de Sicap-Liberté s’interroge : «En effet comment peut-on s’offusquer du maintien du nombre de députés par la majorité tout en se conformant aux exigences de la loi et exiger qu’elle ne préleva pas le nombre de 7 députés requis, ni de la liste majoritaire départementale ni de la proportionnelle nationale, et refusant au cas où il faudrait augmenter les députés et donc de 165 aller à 172, de ne point l’impacter par une hausse du budget de l’Assemblée nationale ?».



Bby Sicap-Liberté invite ce collectif signataire à répondre à cette question «en lieu et place d’une saisine dont la seule finalité est une action politicienne». Pour la stratégie en perspective des élections législatives du 31 juillet, cette coordination de la coalition au pouvoir «réitère son invite pour des actions concertées et une union sacrée des autres composantes qui ont accepté de soutenir l’action de la majorité, pour une victoire éclatante». Concernant la rencontre entre le Président Macky Sall et Bby du département de Dakar, la semaine dernière, le communiqué rappelle que celle-ci avait pour objectif «d’impulser la remobilisation et le renforcement de la dynamique unitaire de la coalition Bby pour une victoire éclatante le 31 juillet 2022». En ce sens, Zahra Iyane Thiam et Cie remercient le président de Bby pour son «initiative, mais aussi son leadership». En outre, cette coordination de Bby «réitère son engagement à l’endroit de la coordonnatrice Zahra Iyane Thiam», et s’engage à se mobiliser pour faire «adhérer massivement» les Sicapois à la vision de la majorité.

