Saison des pluies à Saint-Louis: Les agriculteurs de la commune ne savent plus à quel saint se vouer Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 00:14 | | 0 commentaire(s)| Les agriculteurs de la commune ne savent plus à quel saint se vouer. En cette période de saison des pluies, ils sont confrontés à d'énormes problèmes à cause du débordement de l'eau qui dépasse le niveau du pont qui rallie le village aux champs. Une situation qui empêche ces agriculteurs à rejoindre leurs terres de culture. Raison pour laquelle, ils demandent l'intervention des autorités afin de conserver leurs 2600 hectares qui sont menacés.



