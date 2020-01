Salah et Mahrez boudent la cérémonie des Caf Awards ?

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

Coup de tonnerre , Mohamed Salah et Riyad Mahrez auraient décliné l’invitation de l’instance dirigeante du football africain pour la cérémonie des CAF Awards. Une cérémonie lors de laquelle, le prix du meilleur joueur africain de l’année sera attribué.



A en croire la presse algérienne, Riyad Mahrez et Mohamed Salah ne compteront pas se rendre en Egypte ce Mardi 7 Janvier. D’après toujours la même source, seul Sadio Mané, présélectionné sera de la partie.

