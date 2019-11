Saliou SAMB: " C'est la banque Atlantique qui me doit 500 millions..." (VIDEO) Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Suite à un article publié ce jeudi par nos confrères de libération faisant part du différent qui oppose le pdt du stade de Mbour par ailleurs pdt du conseil départemental de Mbour mr Saliou samb qu'il doit de l'argent à Atlantique banque ,une information fausse selon Mr samb qui a fait face à la presse cet après midi à saly ,selon Saliou samb contrairement à ce que libération a publié cest la banque atlantique qui lui doit 50O millions.



Joignant l’acte à la parole, le président Saliou SAMB brandit les documents du tribunal ( preuves à l’appui ) qui ont condamnés la Banque Atlantique à lui donner 500 millions . Devant le refus de la banque a lui payer son argent, Mr SAMB a fait appel à un huissier de justice et à la police pour contraindre la banque à le payer. Ainsi la banque lui a donné une avance de son 188 millions et reste lui devoir 322 millions .



La banque s’est pourvue en cassation et la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. Et la banque a saisi le tribunal de commerce pour la restitution des 188 millions qu’elle avait payé à saliou samb . D’après le président saliou Samb, ses avocats vont dès la semaine prochaine faire appel de cette décision du tribunal du commerce . L’appel étant suspensif donc la décision du tribunal ne produira aucun effet immédiat.

Pour lui , il y’a des personnes malintentionnées qui sont tapies dans l’ombre qui essayent de ternir son image mais leurs actions souterraines ne prospéreront pas .



Avant de terminer qu'il laisse tout entre les mains de dieu en précisant que c'est la dernière fois qu’il va s'afficher devant les caméras pour essayer de se justifier sur quoi que ce soit .

