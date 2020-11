Saliou Samb, Conseil départemental de Mbour sur les accords de pêche avec l'Ue: "les Sénégalais ne mangent pas le thon et le stock n’appartient pas… " Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 19:54 | | 0 commentaire(s)| Saliou Samb, président du Conseil départemental de Mbour a tenté de rassurer les Sénégalais en ce qui concerne les accords de pêche avec la communauté européenne. Selon lui, il a été le premier à dénoncer les accords de pêché avec l’Ue, mais c’était en 1998. S’agissant des nouveaux accords, M.Samb, rappelle qu’ils ont été dirigés sur le thon et les gros poissons de surface. Donc, dira-t-il, « les Sénégalais ne mangent pas le thon et le stock n’appartient pas seulement aux Sénégalais… »



