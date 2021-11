Sall-Blinken – « Des priorités mondiales communes »

« Le secrétaire d’État Antony J. Blinken et le président sénégalais Macky Sall ont réaffirmé le partenariat américano-sénégalais aujourd’hui à Dakar. Le secrétaire Blinken et le président Sall ont évoqué des priorités mondiales communes telles que la fin de la pandémie, la relance d’une croissance économique inclusive et le renforcement de la gouvernance démocratique et du respect des droits humains dans la région.



Le secrétaire a salué le leadership du Sénégal sur un éventail de questions en Afrique et a parlé de l’approfondissement de la coopération en matière de sécurité et de la coopération des deux pays face au défi du changement climatique. »



Département d’État des États-Unis

Bureau du porte-parole

Le 20 novembre 2021

Source : https://www.impact.sn/Sall-Blinken-Des-priorites-m...