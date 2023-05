Salon Jeunesse, Emploi et Mobilité : Pape Malick Ndour, Ministre de la Jeunesse invite les jeunes à comprendre les enjeux Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 21:25 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, interpellé sur la coïncidence du calendrier du Salon Jeunesse, Emploi et Mobilité, avec le climat politique au Sénégal sous tension, invite les jeunes à comprendre les enjeux. D’après le Ministre, les jeunes n'ont pas intérêt à ce que le pays soit instable. Ainsi, il les appelle à faire plus confiance au gouvernement du Sénégal.



Offrir aux jeunes une perspective holistique d'insertion socio -économique et professionnelle décente au Sénégal ou à l'international, à travers des espaces de partages d'informations, appropriées sur l'emploi, l'entrepreneuriat et la migration circulaire. C'est l'objectif du Salon Jeunesse, emploi et mobilité, initié par l'ANPEJ et le G.I.Z .



A cette occasion, il a été révélé qu’environ 23 % de la population active au Sénégal est au chômage. Et, les jeunes sont les plus affectés par le phénomène. Encore, découvre-t-on, plus de 200.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail.



Ce salon qui a ouvert ses portes ce lundi, sous la présidence du Premier Ministre, Amadou Ba a accueilli des centaines de jeunes sénégalais, venus d'horizons diverses.



