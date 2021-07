Salon de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle : Réussir business magazine réussit son pari

En centaines, élèves et étudiants ont répondu présents à la première édition du salon de l’Enseignement Supérieur et de la Formation professionnelle, organisé par le groupe Réussir business magazine ce jeudi 8 mai au CICES. Cette journée a été l’occasion pour cette frange représentant l’avenir du Sénégal de mieux comprendre les enjeux actuels de la […]

En centaines, élèves et étudiants ont répondu présents à la première édition du salon de l’Enseignement Supérieur et de la Formation professionnelle, organisé par le groupe Réussir business magazine ce jeudi 8 mai au CICES. Cette journée a été l’occasion pour cette frange représentant l’avenir du Sénégal de mieux comprendre les enjeux actuels de la formation professionnelle.

Ainsi, ces centaines de jeunes ont pu, en cette journée, visiter différents stands de grandes écoles, invitées pour l’occasion. Celles-ci ont ainsi exposé aux jeunes les possibilités de formation qui s’offraient à eux selon leurs aspirations; donnant aussi différents conseils à ces apprenants; non sans manquer de répondre aux multiples questions de ces derniers.

Après la visite dans les stands, les jeunes ont pu également assister à deux panels sur les questions de l’insertion et de l’employabilité des jeunes. Parmi les panelistes, l’ancien directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) Lansana Gagny Sakho, le proviseur du lycée d’excellence Seydina Limamou Laye, Mandaw Mbaye, entre autres. Ces derniers sont revenus sur l’importance de valoriser la formation professionnelle au Sénégal. Selon eux, dans un monde évoluant à grande vitesse, on doit plus orienter les jeunes vers des formations qualifiantes. C’est seulement par cette voie, ont-ils soutenu, que les jeunes pourront aisément trouver leur place dans le monde du travail et même, se lancer dans l’entrepreunariat.

Les panelistes n’ont pas manqué de rappeler à ces nombreux jeunes présents dans la salle qu’aucune réussite n’est pas possible sans la volonté. En conséquence, ils les ont invités à redoubler d’effort à l’école et à cultiver l’excellence dans leur travail. Avec de telles attitudes, la réussite ne tardera pas à les sourire.

