Salon du développement à l’international : L'ADEPME, l'Asepex et l'Apix réunissent les acteurs pour booster l'exportation locale…

Du 23 au 25 juin 2022 se tiendra à Dakar, le premier salon du développement à l’international des PME (Salon PMEX.) Une initiative prise par l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) dirigée par Idrissa Diabira. "Une occasion de faire decouvrir aux sénégalais et aux entrepreneurs, le talent, le génie de nos entrepreneurs", a fait savoir le patron de l'ADEPME.



Pour la réussite de ce rendez-vous majeur, le Dg de l’ADEPME a établi un étroite collaboration avec l’Agence nationale pour la promotion des grands investissements et des travaux publics (Apix) et l’A gence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) sous la houlette du Dr Malick Diop.



En conférence de presse ce mardi, ils sont tour à tour revenus sur l’importance de cet événement qui devrait contribuer à « commencer les formalités, d’être aiguillé, accompagné, dans la volonté d'aller à l’international », a précisé Mr Diabira.



Un cadre d’échanges idéal pour les entreprises locales, selon le directeur de l’Asepex, Malick Diop, qui a évoqué cette interconnexion susceptible de régler le problème des besoins internes, au-delà des exportations. Pas moins de 200 exposants et près de 1500 PME sont attendus à ce salon.



À noter que ledit salon intervient dans un contexte où l’État du Sénégal a reçu un financement de l’association internationale de développement (IDA) pour le Programme de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE) qui a pour objectifs d’apporter des solutions pérennes aux problèmes de compétitivité de l’économie sénégalaise, stimuler les exportations, développer le tourisme, etc…



D’ailleurs, dans le cadre de ce projet déployé depuis 2017 et financé par la Banque Mondiale à hauteur de 74 milliards de FCFA, des bénéficiaires dont Touty Sy ont magnifié le soutien. « Cela nous a permis d’investir dans du matériel pour accroître notre productivité et pouvoir prétendre exporter », a-t-elle témoigné en présence de Mademba Ndiaye, le représentant de la BM.

