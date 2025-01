Saly : Les feux d'artifice déclenchent un incendie à l’hôtel Espadon (Photos)

Les pétards ont failli gâcher la fête ce 31 décembre 2024, dans la station balnéaire de Saly. Comme de coutume, à minuit, les pétards fusent de partout pour illuminer le nouvel an.



L'hôtel Espadon, non loin du lieu de rassemblement des fêtards, a pris feu. Les sapeurs-pompiers de Saly et de Mbour sont intervenus pour limiter les dégâts. Selon des informations de "Dakaractu", 4 cases ont pris feu. Il y a eu plus de peur que de mal, parce que l'hôtel ne fonctionnait plus.















Avec L'As