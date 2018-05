Saly : Une prostituée vole 2 millions de FCfa et 6 téléphones à un client français

La belle de nuit, Laila Aidara alias Zeïna, a dépouillé son client français P. J de deux (2) millions de francs Cfa et de six téléphones portables. Les faits se sont déroulés dans la soirée du 25 au 26 mai à Saly.







La jeune fille avait convenu avec le français une passe de 100.000 fcfa qui sera filmée. Une fois dans l’intimité, il y a eu une mésentente entre elle et son client et la jeune fille a profité du moment d’ivresse du français pour lui voler un coffre fort qui contenait 3000 euros.



En plus de la forte somme, Zeïna a emporté les six (6) téléphones portables et une carte bleue avant de rejoindre ses amis pour fêter son anniversaire. Elle a été arrêtée par les pandores de la brigade de Saly et déférée au parquet de Mbour pour vol de numéraires, six téléphones portable commis la nuit.

