Saly : la CEDEAO face aux défis du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 12:34 | | 0 commentaire(s)| Le GIABA, institution spécialisée de la CEDEAO, a présenté deux rapports mutuels sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conclave à Saly pour sa 37e session ordinaire, le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d'argent fait face aux défis et va examiner selon Kimelabalou ABA, avec ses collègues, le rapport du Sénégal et du Ghana.



