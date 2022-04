Saly: session de formation pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 19:55 | | 0 commentaire(s)| Lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Le groupe intergouvernemental d’action pour le blanchiment d’argent veut changer la donne avec une session de formation pour les chefs de délégations et leurs équipes sur leur rôle et responsabilité dans le processus d’évaluation mutuelle. Une rencontre internationale de 3 jours se tient à Saly, à Mbour.



Accueil Envoyer à un ami Partager