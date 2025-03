Sam Yabale: Une femme de 50 ans retrouvée morte pendue

Les habitants du village de Sam Yabale, dans la commune de Darou Moukhty, sont plongés dans l’émoi et la consternation. Une femme, identifiée comme Mbène Guèye, âgée de 50 ans, a été retrouvée morte, pendue à un arbre situé à proximité du village. Le drame s’est déroulé dans la nuit du dimanche, aux alentours de 23 heures, en pleine brousse, rapporte "Seneweb".



Selon les premières informations, la victime aurait utilisé une corde qu’elle aurait nouée autour de son cou et attachée à une branche d’arbre pour mettre fin à ses jours. Ce sont des membres de sa famille, partis à sa recherche, qui ont fait la macabre découverte en suivant ses traces jusqu’au lieu du drame.



Après le constat effectué par la gendarmerie, le corps de Mbène Guèye a été transporté par les sapeurs-pompiers à la morgue du district sanitaire de Darou Moukhty. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les circonstances exactes et les raisons qui ont conduit la quinquagénaire à commettre cet acte irréparable.