Samba Ndiaye, président du Mdis : « Notre démocratie est une réalité irréversible » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

À Paris pour la présentation de son livre « Sénégal : des sillons pour servir », le président du Mouvement pour le développement intégral du Sénégal (Mdis) a donné son avis sur la récente déclaration du Président Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Dans votre livre, vous mettez en exergue le civisme pour inculquer aux citoyens […] À Paris pour la présentation de son livre « Sénégal : des sillons pour servir », le président du Mouvement pour le développement intégral du Sénégal (Mdis) a donné son avis sur la récente déclaration du Président Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Dans votre livre, vous mettez en exergue le civisme pour inculquer aux citoyens de bons comportements. Pensez-vous que le service national militaire ou civil aurait été un rempart contre la destruction des biens publics, comme ce fut le cas récemment ? Ce premier sillon de mon livre, qui traite effectivement de l’instauration progressive du service militaire obligatoire, a été écrit et publié en 2019. Donc, cette contribution n’est pas intrinsèquement liée aux émeutes qui affectent notre pays depuis 2021. Cependant, le service national aurait pu participer à être un véritable rempart à toutes ces scènes de chaos que nous avons vécues. Qui pouvait sentir les choses venir depuis quelques années ? Malheureusement, dans notre pays, les idées citoyennes constructives ne comptent pas. En tout état de cause, le mobile de ma réflexion va au-delà de lutter contre des actes de vandalisme. Mon livre cherche plutôt à rappeler à l’État son rôle régalien de bâtir, en permanence, le citoyen porteur de certaines valeurs indispensables pour construire une Nation où, malgré les différences, l’on vit en harmonie. Quelle est votre position en tant que leader politique par rapport à la récente déclaration du Président Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle ? J’avoue que cela ne m’a pas du tout surpris de la part du Président Macky Sall qui nous a montré plusieurs fois, à travers les actes qu’il pose, que la dignité était pour lui une valeur cardinale. C’est pourquoi j’avais jugé nécessaire d’attendre qu’il se prononce sur cette question avant d’en parler. Notre démocratie est une réalité irréversible, en progression continue. Ainsi, cette prise de position du Président Sall règle définitivement la question du nombre de mandats. Cependant, nous devons être très vigilants puisqu’il y a des obscurantistes qui pensent que la meilleure méthode pour accéder au pouvoir est d’instaurer l’injure, la calomnie, la diffamation et la violence. Vous pensez à qui exactement ? Je suis scandalisé par les propos récurrents d’Ousmane Sonko appelant les populations à semer le chaos pour l’accompagner dans sa défiance vis-à-vis de nos institutions. C’est irresponsable et scandaleux. Même si d’énormes défis restent encore à relever, notre pays est quand même en perpétuel progrès depuis plusieurs générations. Ces défis exigent de l’État, mais également de chaque citoyen, des attitudes et comportements sous-tendus par le patriotisme. C’est pourquoi j’en appelle au sens de discernement des jeunes et à la fermeté de l’État face aux tendances putschistes. Dans cette République, le dialogue aura toujours le dessus sur le leitmotiv de la violence et de la défiance. Propos recueillis, à Paris, par El Hadji Gorgui Wade NDOYE (Correspondant à Genève)



Source : Source : https://lesoleil.sn/samba-ndiaye-president-du-mdis...

Accueil Envoyer à un ami Partager