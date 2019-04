Samba Ndiobène Ka : « éradiquer le problème du vol de bétail » Samba Ndiobène Kâ, nommé ministre de l’élevage et de la reproduction animale dans le nouveau gouvernement, hier, en remplacement d’Aminata Mbengue Ndiaye, a déclaré vouloir éradiquer le problème du vol de bétail, une véritable plaie dans le secteur de l’élevage.

« Nous allons nous y atteler avec l’ensemble des acteurs et des partenaires », a-t-il confié sur la RFM, ce lundi. Et d’ajouter, « nous allons œuvrer à l’application effective des mesures déjà prises dans ce sens ». Samba Ndiobène Kâ a, par ailleurs, indiqué vouloir « faire de l’emploi des jeunes une priorité » à la tête de son ministère.

