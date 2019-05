Samba Sy, ministre du travail :" L'Inspection du travail ne vise que les contrats du secteur formel"

" Les contrats visés par l'Inspection du travail sont ceux du secteur formel". C'est la révélation faite par le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les Institutions venu présider l'atelier de partage du rapport annuel des statistiques. Il a, par la même occasion, conseillé ceux qui s'activent dans le domaine du travail et de l'emploi à parcourir le document. " J'invite tous nos compatriotes qui parlent de travail, d'emploi et du monde de l'entreprise de lire ce rapport annuel sur les statistiques du travail" a soutenu Samba Sy. Le rapport, informe t-il, est une " mine d'informations" pour ceux qui voudraient avoir un aperçu sur les statistiques du travail au Sénégal.