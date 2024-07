Sambou Biagui prend ses fonctions de DG à la Maison de la Presse Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Maison de la Presse Sambou Biagui/ Médias/ DG Hier mardi, Sambou Biagui a officiellement pris la direction de la Maison de la presse, succédant ainsi à Babacar Touré, selon Les Échos. Dans son discours inaugural, Sambou Biagui s’est engagé à dynamiser la Maison en tant que centre vibrant d’activités et d’innovations, avec des idées nouvelles. […] Maison de la Presse Sambou Biagui/ Médias/ DG Hier mardi, Sambou Biagui a officiellement pris la direction de la Maison de la presse, succédant ainsi à Babacar Touré, selon Les Échos. Dans son discours inaugural, Sambou Biagui s’est engagé à dynamiser la Maison en tant que centre vibrant d’activités et d’innovations, avec des idées nouvelles. Il aspire à transformer cette institution publique en un lieu de dialogue, renforçant ainsi les liens entre les professionnels des médias. Il a également évoqué plusieurs projets à venir, notamment l’organisation de rencontres pour mieux faire connaître les services offerts par la Maison, tels que l’hébergement et la restauration.



Source : Source : https://atlanticactu.com/sambou-biagui-prend-ses-f...

