Samuel Sarr demande une prorogation du délai des inscriptions sur les listes électorales

Conformément à l’article L.39 alinéa 5, Monsieur le Président de la République a pris le 20 février 2018, le décret n° 2018-476 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019.



A cet effet, les commissions administratives instituées devraient permettre aux jeunes citoyens sénégalais qui auront dix-huit (18) ans révolus à la date du 24 février 2019 et à tout autre citoyen remplissant les conditions requises de s’inscrire mais aussi de procéder à la correction de toutes les erreurs matérielles constatées après l'édition des cartes issues de la refonte partielle. Ces opérations qui ont démarré le 1er mars 2018, doivent prendre fin ce lundi 23 avril 2018.



Cependant, il a été constaté, sur l’ensemble du territoire national et au niveau de la diaspora, une forte mobilisation des Sénégalaises et des Sénégalais durant les derniers jours devant les commissions administratives pour obtenir leur inscription qui constitue leur sésame pour participer au choix du futur Président de la République du Sénégal.



Tenant compte des enjeux de cette élection présidentielle et de l’intérêt de mes compatriotes à exprimer leur patriotisme, j’exhorte le président de la République à proroger le délai de la révision exceptionnelle sur les listes électorales afin de permettre au maximum de Sénégalais de remplir leur devoir civique le 24 février 2019.



VIVE LA DEMOCRATIE SENEGALAISE !





Fait à Dakar, le 23 Avril 2018



Samuel Ahmet SARR



Ancien Ministre d’Etat,



Candidat à la présidentielle de 2019