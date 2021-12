Sanction des opérateurs: L’Acsif déplore l’amalgame entretenu

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

Les sanctions de l’Artp contre la Sonatel, Free et Expresso, contestée n’est pas du goût de l’Acsif. Cette association pour la défense des intérêts de consommateurs apprécie la mesure et s’attaque aux opérateurs. Elle déplore l’amalgame entretenu par ces opérateurs et compte s’engager pour le paiement des montants de ces sanctions afin d’apporter des solutions dans beaucoup de domaines. C’est de l’argent, estime-t-elle, a été volé aux usagers. Donc, il doit forcément retourner dans les caisses du Trésor public.