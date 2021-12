Sanctions contre la Sonatel, Expresso et Free: L'ACSIF salue et encourage la décision de l'ARTP Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 11:15 | | 0 commentaire(s)| L’Association des clients et sociétaires des institutions financières soutient et encourage les sanctions prises par l'ARTP. Famara Ibrahima Cisse, son président, dénonce les nombreux manquements liés à la couverture et à la qualité de service sur l’ensemble du territoire national. L'ACSIF invite chaque sénégalais à servir une motion de soutien à l’autorité de régulation des télécommunications et des postes.



Accueil Envoyer à un ami Partager