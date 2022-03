Sangalkam: Accusé d’avoir fait des contrats fictifs, Mamadou Diop, ancien adjoint au maire sortant, dégage en touche et...

La nouvelle équipe municipale avec à sa tête Alpha Bocar Khouma, a fait une sortie, accusant le maire sortant d’avoir signé des contrats fictifs. Des reproches qui n’ont pas tardé à avoir des réponses nettes. L’ancien adjoint au maire Oumar Guèye, Mamadou Diop, face à la presse, a apporté des éléments de réponses. Il met en garde l’équipe actuelle, « aucun licenciement politique ne passera ». Il ajoute : « Nous avons convié la presse pour clarifier les choses à l'endroit des Sénégalais, suite à la sortie de la nouvelle équipe municipale, soutenant qu’il y a des contrats fictifs à Sangalkam. Le ministre Oumar Guèye, maire sortant, n’a jamais signé de contrats fictifs. Tous les employés à la mairie ont des contrats en bonne et due forme », a précisé Mamadou Diop. Il déclare que le nouveau maire n’a jamais tenu une réunion avec le personnel et veut faire une épuration politique.



« Tous les jeunes et pères de familles qui sont des militants de Benno Bokk Yakaar n’ont pas perçu leur salaire depuis l’arrivée de la nouvelle équipe. Ils ont été enlevés sur la liste du personnel, pour cause, le maire a dit qu’ils ont des contrats fictifs. Ce qui est archi-faux, car leurs contrats ont été signés et enregistrés. Nous ne pouvons pas accepter, au moment au le président de la République prône l’emploi des jeunes, que des pères de familles soient privés de leur salaire », se désole M. Diop. Selon lui, le maire et ses collaborateurs veulent tout simplement caser leur clientèle politique.



« Nous sommes dans un pays de droit. On n’acceptera pas que ces dignes fils de la commune de Sangalkam, soient licenciés d’une manière abusive, alors qu’ils ont des contrats à durée indéterminée (CDI). Le minimum pour un maire élu, c’est d’abord de faire une prise de contact avec le personnel pour savoir qui est qui. Mais, il ne l’a jamais fait. Son seul et unique objectif, est d’éjecter ces jeunes, pères et mères de famille de cette collectivité. Cela ne passera pas », soutient Mamadou Diop, qui fait savoir que s’il les convoque, ils seront tous présents, car ce sont des employés.



Mamadou Diop a également fait savoir que la mairie a seulement deux véhicules de fonction. L’une est à la CCMB et l’autre est gérée par le mécanicien de Amadou Bâ, secrétaire municipal de la mairie. Selon lui, l’équipe sortante n’a aucun problème pour clarifier tout ce dont on l'accuse. Ainsi, il demande au maire, s’il n’est pas capable de trouver des ressources pour accompagner ces jeunes, de rendre sa démission.



En marge de cette conférence qui a réuni tous les responsables de Benno Bokk Yakaar Sangalkam, Mamadou Diop invite tous les militants à mutualiser leurs forces derrière le ministre Oumar Guèye et à se projeter sur les élections législatives, afin de donner au Président Macky Sall, une majorité absolue à l’Assemblée nationale.