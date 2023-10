Sangalkam : La mairie investit 33 millions FCfa pour soutenir l'éducation et le sport Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 18:05 | | 0 commentaire(s)| 33 millions FCfa, c'est la somme dégagée par la mairie de Sangalkam, pour subventionner les Associations Sportives et culturelles (ASC) et fournir des équipements scolaires aux écoles de la commune. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi 14 octobre 2023, en présence des autorités éducatives et des acteurs du sport local. Cette initiative vise à soutenir ces deux secteurs, en préparation des championnats populaires et de la rentrée scolaire.



Accueil Envoyer à un ami Partager