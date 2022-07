Sangalkam / Législatives 2022 : Les "Femmes rurales actions et solidarités" votent Benno Bokk Yakaar Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juillet 2022 à 03:49 | | 0 commentaire(s)| Engagement total de Fras pour soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar. Sous la direction de leur présidente Madame Ndèye Awa Guèye, les Femmes rurales actions et solidarités, qui sont plus de trois mille membres, se sont mobilisées pour donner une majorité mécanique au Président Macky Sall. Elles ont été reçues en audience par le ministre des Collectivités territoriales Oumar Guèye. En magnifiant leur belle mobilisation, le président du comité électoral est revenu largement sur les réalisations du chef de l’Etat. Suffisant pour qu'il demande à ces femmes, de sortir très tôt voter et faire voter la coalition Benno Bokk Yakaar.



