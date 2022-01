Sangalkam: Ndiakhirate renouvelle sa confiance à Oumar Guèye

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, M. Oumar Guèye, a passé toute la journée du lundi à Ndiakhirate.



La tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar à Sangalkam, a été accueilli par une forte mobilisation des responsables et militants. Oumar Guèye a fait le tour du village pour rencontrer les chefs de quartiers, imams, oulémas et notables. Il a également rendu visite à ses anciens camarades de classe, qui ont formulé des prières à son endroit, pour une victoire au soir du 23 janvier 2022.



Après un tour du village, Oumar Guèye a présidé un meeting organisé par les responsables politiques. Satisfaits des réalisations de Oumar Guèye, parmi lesquelles, on peut citer la construction du foyer des jeunes, le marché, les travaux de la route principale, les pavages entre autres, les habitants qui sont massivement sortis, comptent le réélire avec un score de 95%.