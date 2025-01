Sangomar : La production pétrolière du Sénégal dépasse les prévisions Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Exploitation de Pétrole/ Saliou Ndong Le Sénégal a franchi une étape clé dans l'évolution de son secteur énergétique. En 2024, la production pétrolière du gisement offshore de Sangomar a atteint 16,9 millions de barils, dépassant largement l'objectif initial de 11,7 millions de barils, selon une annonce du ministère de l'Énergie publiée mardi. Cette performance souligne l'importance stratégique de ce gisement pour les ambitions énergétiques du pays. Découvert il y a dix ans à environ 100 km au sud de Dakar, Sangomar représente l'un des projets pétroliers les plus prometteurs du Sénégal. Son exploitation repose sur une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), opérée par Woodside Energy, qui a démarré ses activités en 2023. Grâce à cette infrastructure moderne, l'extraction du pétrole brut a été optimisée, ce qui a permis une accélération rapide de la production. Le ministère de l'Énergie a indiqué que tous les puits producteurs avaient été mis en service d'ici fin décembre 2024, garantissant ainsi leur disponibilité pour le raccordement aux lignes de production selon un calendrier précis. L'objectif à long terme est d'atteindre une production quotidienne stable de 100 000 barils de pétrole brut, un objectif crucial pour l'économie sénégalaise. Les résultats de décembre montrent l'efficacité opérationnelle du projet. La production mensuelle a atteint 2,96 millions de barils, et trois cargaisons totalisant 2,94 millions de barils ont été expédiées vers les marchés internationaux. Ces résultats confirment la capacité du Sénégal à devenir un acteur de poids sur le marché pétrolier mondial. L'année 2024 représente un tournant historique pour le gisement de Sangomar. Avec 16,9 millions de barils produits, le site a non seulement surpassé les prévisions, mais il a également mis en évidence le potentiel du Sénégal en tant que producteur majeur d'hydrocarbures. Cette réussite résulte d'une stratégie soignée, alliant technologies de pointe, gestion optimale et partenariats internationaux. Enjeux économiques et perspectives La montée en puissance de Sangomar constitue un levier essentiel pour l'économie sénégalaise. Les revenus issus de la production pétrolière renforceront les finances publiques et soutiendront les projets de développement national. Ce succès pourrait aussi attirer davantage d'investissements dans le secteur énergétique, consolidant ainsi le rôle du Sénégal en tant qu'acteur énergétique émergent en Afrique de l'Ouest. Avec l'objectif de stabiliser une production de 100 000 barils par jour, le gisement de Sangomar est destiné à jouer un rôle crucial dans les exportations du pays et à contribuer à l'autosuffisance énergétique à moyen terme.



Source : Source : https://atlanticactu.com/sangomar-la-production-pe...

