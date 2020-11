Sans Prétention sort un nouveau succès, Le Vent Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Originaire de la Sarthe et de la Mayenne, les six musiciens qui composent le groupe Sans Prétention, présentent aujourd’hui leur nouveau titre. Après le succès surprise d’Alors Valsons...





Source : Sans Prétention a dévoilé son nouveau single, Le Vent. On vous présente le clip. "Relève un peu la tête et ouvre grand les yeux. Et laisse venir le vent, le vent des jours heureux..." chante Sans Prétention, dans cet hymne positif et ultra entraînant qui nous emmène dans un tourbillon de bonne humeur.Source : https://www.podcastjournal.net/Sans-Pretention-sor...

