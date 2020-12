Sans symptômes et plus à l’isolement, Macron se rend à Brégançon pour les fêtes Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|





Source : Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés jeudi 24 décembre au fort de Brégançon pour les fêtes de fin d'année. Ils devraient y rester jusqu'au 31 décembre, selon France Bleu.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020122610449881...

