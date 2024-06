Santé : À Mbour, avec son 6è Poste de Santé, la commune de Ngueniene pose les jalons d’une amélioration Wolof

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juin 2024 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

À Mbour dans la commune de Ngueniene l’équipe municipale a pour ambition de relever le plateau technique des cases et postes de santé de la localité, d’après le maire Alpha Samb la prise en charge des malades dans la commune de Ngueniene reste une problématique et pour inverser la tendance l’équipe municipale compte accompagner ces structures de santé en leur dotant plus de moyens

Des propos qu’il a tenu lors de la réception du poste de santé de Agadima qui est était une vielle doléance des populations

Alpha Samb maire de Ngueniene est avec Omar Ndiaye notre correspondant à Mbour